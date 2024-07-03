EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye ilklere imza attı.

Bu başarıyı 2004 yılındaki organizasyonda İngiltere'den Wayne Rooney ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo yakalamıştı.



Dün akşam oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendilerini yere bırakırken, en çok mesafe kat eden isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda en fazla süre alan oyuncular oldu.



Her iki futbolcu da milli takımın sahaya çıktığı 4 maçta 90'ar dakika sahada kalarak toplamda 360 dakika forma giydi.













