EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye ilklere imza attı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken, futbolcular da birçok ilke imza attı. İşte ayrıntılar ve tarihe geçenler...
EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye ilklere imza attı.
Avusturya karşısında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, hakemin son düdüğüyle birlikte kendilerini saha zeminine bırakırken, saha içinde çeyrek finale yükselmenin sevinci yaşandı.