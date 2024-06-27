EURO 2024'te grup aşamasında kırılan rekorlar

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanırken, birçok başarı hikayesi de yazıldı.



EURO 2024'te 24 takımın mücadele ettiği grup aşaması sona erdi. Gruplarında ilk ikiye giren 12 takım ile en iyi 4 grup üçüncüsünün son 16 turunda yoluna devam ettiği turnuva, şu ana kadar kırılan rekorlarla tarihteki yerini aldı.



Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek Avrupa'nın en büyük futbol festivali, büyük heyecanın yaşandığı grup maçları sonunda futbolseverlerin beklentilerini karşıladı.