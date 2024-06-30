Euro 2024'te İsviçre mucizesi! Murat Yakın ve öğrencilerinin sırrı ne?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen İsviçre, başarıya ulaşmak için altyapıya verdiği önem, yabancı kökenli futbolcuların katkısı ve Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın performansıyla dikkat çekiyor. 8,7 milyon nüfuslu ülke, genç yeteneklerini geliştirmeye yönelik programlarla futbol altyapısını güçlendirirken, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen oyuncuları ve sosyal entegrasyon politikalarıyla sahada fark yaratıyor.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale adını yazdıran İsviçre'nin bu başarısının altında birçok faktör yatıyor.
Tarihinde daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan İsviçre, son organizasyonlardaki çıkışıyla dikkati çekiyor.
Kırmızı-beyazlı takım; 1996, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında gruptan çıkamadı. 2012'ye katılamayan İsviçre, 2016'da son 16 turu, 2020'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya'yı 2-0 yenen İsviçre, üst üste ikinci kez adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Avrupa'da sadece 8,7 milyon nüfusa sahip bir ülkenin bu başarısının ardında futbol altyapısı, yabancı kökenli futbolcuların katkısı, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın performansı, futbolcularının Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymesi gibi birçok faktör bulunuyor.