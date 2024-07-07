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EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti

Avrupa Futbol Şampiyonasında taraftarlar takımlarını desteklemek için ülkelerinin simgesi olan hayvan sembolleri ile maçları renklendirdi. Taraftarlar kültürel kimliklerini ve tarihsel değerlerini ifade eden şapka, maske, giysi veya işaretlerle futbolun renkli ve coşkulu atmosferini daha da zenginleştirdi.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 1

2024 Avrupa Şampiyonasında finale yaklaşırken takımlarını destekleyen taraflarlar ülkelerini simgeleyen hayvan sembolleri ile maçları renklendirdi. İşte o görüntüler...

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EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 2

Dün gerçekleşen Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı öncesinde Türk taraftarlar, kurt maskesi takarak milli takımlarını destekledi.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 3

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası  D Grubu'nda Avusturya ile Fransa maçı öncesinde dekoratif horoz şapkası takan Fransız taraftarlar maç öncesinde takımlarına destek verdi.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 4

Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşılaşmasını izlemek için İngiliz taraftarlar dekoratif aslan şapkası ve üzerinde Aziz Yorgi Haçı bulunan gözlükleriyle Veltins-Arena'da yerini aldı.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 5

B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşmasını izlemek için Arnavutluk ulusal bayrak renklerinde giyinen Arnavut taraftarlar bayraklarında yer alan kartal hareketi yaparak takımını destekledi.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 6

Son 16 turunda Romanya ile Hollanda'nın karşılaşacağı maç için Hollandalı taraftarlar takımlarını desteklemek üzere aslan kostümleriyle Münih Futbol Arena'daki tribünlerde yerini aldı.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 7

A Grubu'nda İsviçre ile Almanya maçı öncesinde üzerinde İsviçre bayrağı bulunan dekoratif inek şapkası takan İsviçreli taraftarlar Frankfurt Arena önünde toplandı.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 8

B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya maçı öncesinde yüzü İspanya bayrağı renkleriyle boyalı ve dekoratif boğa boynuzu şapkası takan İspanyol taraftarlar takımlarına destek verdi.

EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti - 9

Son 16 turunda Fransa ile Belçika'nın karşılaşacağı maç için Düsseldorf Arena’ya gelen Belçikalı taraftarlar, Belçika bayrağı renklerinde peruk ve aslan maskotlarıyla takımlarına destek verdi.

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