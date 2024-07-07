EURO 2024'te kültürel çeşitlilik: Maçlar ulusal sembollerle zenginleşti
Avrupa Futbol Şampiyonasında taraftarlar takımlarını desteklemek için ülkelerinin simgesi olan hayvan sembolleri ile maçları renklendirdi. Taraftarlar kültürel kimliklerini ve tarihsel değerlerini ifade eden şapka, maske, giysi veya işaretlerle futbolun renkli ve coşkulu atmosferini daha da zenginleştirdi.
2024 Avrupa Şampiyonasında finale yaklaşırken takımlarını destekleyen taraflarlar ülkelerini simgeleyen hayvan sembolleri ile maçları renklendirdi. İşte o görüntüler...