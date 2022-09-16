EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa

POLONYA SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Fransa'nın rakibini belirleyecek diğer eşleşmede ise son şampiyon Slovenya ile turnuvadaki en iyi derecesi 1963'teki ikinciliği olan Polonya karşılaştı.



Soyunma odasına 19 sayı farkla (39-58) geride giden Slovenya, 4. çeyreğin başında öne geçmeyi başardı.



Polonya, son 6 dakikaya 74-70 geride girmesine rağmen Slaughter'ın etkili oyunuyla sahadan 90-87 galip ayrıldı.



Böylece Polonya, 1971'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist oldu.