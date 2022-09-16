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EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Polonya ve Fransa karşı karşıya geldi. Fransa, rakibini 95-54 yenerek adını finale yazdırdı.

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 11:10 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 20:00

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 1

2022 Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu.

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 2

ve . Almanya'nın başkenti Berlin'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 95-54'lik skorla kazandı.

'da Guerschon Yabusele 22, Evan Fournier 12 sayı üretirken 'nın en skoreri 9 sayıyla A.J. Slaughter oldu. 

madalya için üçüncülük maçı oynayacak.

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 3

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek finallerin ikinci günü, 2013 şampiyonu Fransa ile 1983 ve 1999 şampiyonu İtalya arasındaki maçla başladı.


Son 16 saniyeye 77-75 üstünlükle giren İtalya'da Fontecchio, taktik faul sonrası kullandığı 2 serbest atışı da kaçırdı. Fransa'nın hücumunda Heurtel, bitime 5 saniye kala attığı turnikeyle maçı uzatmaya taşıdı.

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 4

Uzatma bölümünde etkileyici bir hücum performansı sergileyen Fransa, maçı 93-85 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fransa'da maçın kahramanı Heurtel 20 sayı, 8 asist, Gobert de 19 sayı, 14 ribauntla oynadı. İtalya cephesindeyse Fontecchio ve Spissu 21'er sayı kaydetti.

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 5

POLONYA SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Fransa'nın rakibini belirleyecek diğer eşleşmede ise son şampiyon Slovenya ile turnuvadaki en iyi derecesi 1963'teki ikinciliği olan Polonya karşılaştı.

Soyunma odasına 19 sayı farkla (39-58) geride giden Slovenya, 4. çeyreğin başında öne geçmeyi başardı.

Polonya, son 6 dakikaya 74-70 geride girmesine rağmen Slaughter'ın etkili oyunuyla sahadan 90-87 galip ayrıldı.

Böylece Polonya, 1971'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist oldu.

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 6

Polonya'yı galibiyete, 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Ponitka ve 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Slaughter taşıdı.

EuroBasket 2022'de ilk finalist Fransa - 7

Slovenya'da Cancar 21, Dragic 17 sayı attı. Slovenya'nın yıldız oyuncusu Doncic, yüzde 33 saha içi isabetiyle 14 sayı, 11 ribaunt, 7 asist üretti.

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