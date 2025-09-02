NTV.COM.TR

EuroBasket Türkiye - Sırbistan basketbol maçı için nefesler tutuldu! Türkiye - Sırbistan basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A grubunda son maçına çıkıyor. 5. karşılaşmasını Sırbistan ile gerçekleştirecek. Türkiye, Estonya karşısındaki galibiyet ardından grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi. Basketbol tutkunları ise Türkiye - Sırbistan son grup maçı canlı yayın detaylarına yoğunlaştı. EuroBasket Türkiye maçı ayrıntıları...

Türkiye, A grubundaki 4. maçına Estonya ile çıktı. A Milli Takım, müsabakadan 84-64 skorla galip ayrıldı. Maçın yıldızı Alperen Şengül, 21 sayı, 8ribaunt ve 5 asist yaptı. Başarılı sporcu EuroBasket'te 3 maçta peş peşe 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçebilen ilk oyuncu oldu. Yıldız takım 12 Dev Adam, son grup maçında Sırbistan ile oynayacak. Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

12 Dev Adam, 5. ve son grup maçını Sırbistan ile 3 Eylül Çarşamba günü saat21:15'te gerçekleştirecek. Karşılaşma Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Xiaomi Arena'da olacak.

Son 16 turu maçları 6 - 7 Eylül'de, çeyrek finaller 9-10 Eylül'de, yarı final 12 Eylül'de, üçüncülük ve final ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Estonya ile çıkılan 4. maçta Milliler, ilk çeyreği 25-13 önde tamamladı. 2. periyotta savunma ve hücumdaki atakları ile skoru 46-27 yaptı. 3. periyotta Estonya'nın basketleri ile etap 65-49 tamamlandı. Dördüncu çeyrekte Türkiye'nin farkı kapatmama mücadelesi sürdü ve maç 84-64 Ay Yıldızlı ekip lehine sonlandı.

