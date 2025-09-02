EuroBasket Türkiye - Sırbistan basketbol maçı için nefesler tutuldu! Türkiye - Sırbistan basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A grubunda son maçına çıkıyor. 5. karşılaşmasını Sırbistan ile gerçekleştirecek. Türkiye, Estonya karşısındaki galibiyet ardından grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi. Basketbol tutkunları ise Türkiye - Sırbistan son grup maçı canlı yayın detaylarına yoğunlaştı. EuroBasket Türkiye maçı ayrıntıları...
Türkiye, A grubundaki 4. maçına Estonya ile çıktı. A Milli Takım, müsabakadan 84-64 skorla galip ayrıldı. Maçın yıldızı Alperen Şengül, 21 sayı, 8ribaunt ve 5 asist yaptı. Başarılı sporcu EuroBasket'te 3 maçta peş peşe 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçebilen ilk oyuncu oldu. Yıldız takım 12 Dev Adam, son grup maçında Sırbistan ile oynayacak. Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman?