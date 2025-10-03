EuroLeague 2. hafta maçları başlıyor! Zalgiris - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague 2025-26 sezonu ikinci karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oluyor. İki takım da ilk hafta mücadelelerini galibiyetle tamamlamıştı. Fenerbahçe Beko'nun, Paris Basketbol'a karşı yürüttüğü mücadelede Devon Hall 22 sayı, Horton-Tucker ise 20 dayı üretti. Zalgiris ise ilk maçını Monaco ile yaptı ve maçın en skoreri 21 sayı ile Moses Wright oldu. Gözler Fenerbahçe Beko maçında olacak.
Basketbolda heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ikinci maçına Zalgiris karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile EuroLeague'de 28 kez karşılaştı. Bu müsabakların 19'undan galip taraf olarak ayrıldı. 29. maçı deplasmanda yapacak olan Fenerbahçe Beko ile Zalgiris maçı ne zaman, hangi kanalda?