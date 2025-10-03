NTV.COM.TR

EuroLeague 2. hafta maçları başlıyor! Zalgiris - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague 2025-26 sezonu ikinci karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oluyor. İki takım da ilk hafta mücadelelerini galibiyetle tamamlamıştı. Fenerbahçe Beko'nun, Paris Basketbol'a karşı yürüttüğü mücadelede Devon Hall 22 sayı, Horton-Tucker ise 20 dayı üretti. Zalgiris ise ilk maçını Monaco ile yaptı ve maçın en skoreri 21 sayı ile Moses Wright oldu. Gözler Fenerbahçe Beko maçında olacak.

Basketbolda heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ikinci maçına Zalgiris karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile EuroLeague'de 28 kez karşılaştı. Bu müsabakların 19'undan galip taraf olarak ayrıldı. 29. maçı deplasmanda yapacak olan Fenerbahçe Beko ile Zalgiris maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2025-26 sezonu ikinci maçına Zalgiris Kaunas evinde çıkıyor. Mücadele 3 Ekim Cuma günü saat 20:00'de Zalgirio Arena’da gerçekleşecek. Maç S Sport kanalından canlı aktarılacak.

Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da, sakatlığı süren Scottie Wilbekin bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı- lacivertli temsilcimiz, EuroLeague’deki ilk maçını 1 Ekim Çarşamba günü kendi evinde konuk ettiği Paris Basketbol ile gerçekleştirmiş ve 96-77 ile kazanan taraf olmuştu.

Rakip takım Zalgiris Kaunas, EuroLeague’deki ilk maçında 1 Ekim Çarşamba günü Monaco’ya konuk oldu. Fransız temsilcisini 84-89 mağlup etti. Bu karşılaşmada Zalgiris’te Moses Wright 21, Nigel Williams-Goss 14, Maodo Lo 11 sayı ile maçın öne çıkan isimleri oldu.

Fenerbahçe Beko 3 haftada Kızılyıldız'ı konuk edecek. Maç, 10 Ekim Cuma günü saat 20:45'te düzenlenecek.

Zalgiris ise bir sonraki hafta Bayern takımı deplasmanında oynayacak. Karşılaşma 10 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu sırtlamıştı. Bu şampiyonlukla beraber ikinci kez zirvede yer almış oldu.

2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

3 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)

20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)

20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)

21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)

21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)

22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)

