EuroLeague 2. hafta maçları başlıyor! Zalgiris - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı- lacivertli temsilcimiz, EuroLeague’deki ilk maçını 1 Ekim Çarşamba günü kendi evinde konuk ettiği Paris Basketbol ile gerçekleştirmiş ve 96-77 ile kazanan taraf olmuştu.



Rakip takım Zalgiris Kaunas, EuroLeague’deki ilk maçında 1 Ekim Çarşamba günü Monaco’ya konuk oldu. Fransız temsilcisini 84-89 mağlup etti. Bu karşılaşmada Zalgiris’te Moses Wright 21, Nigel Williams-Goss 14, Maodo Lo 11 sayı ile maçın öne çıkan isimleri oldu.