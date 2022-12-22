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EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti

EuroLeague'in 15. haftasında Partizan'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, mücadeleden bir sayı farkla 73-72 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertlilerle EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sırp koç Zeljko Obradovic, bu kez Partizan'ın başında Ülker Arena'daydı. Fenerbahçe taraftarı Obradovic'e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 1

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'a 73-72 yenildi.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 2

Birinci periyotta, ev sahibi Fenerbahçe Beko, daha etkili bir oyun ortaya koydu.

Pierre'nin pota altı sayılarıyla bitime 6 dakika kala farkı 6 sayıya çıkaran (8-2) sarı-lacivertliler, iyi oyununu sürdürdüğü periyodu, 19-16 üstün tamamladı.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 3

İkinci periyotun başlarında kazandığı faul atışlarıyla bitime 8 dakika kala, 4 sayıyla öne geçen Partizan'ı (19-23) Willbekin'in iki üçlüğüyle tekrar yakalayan Fenerbahçe Beko, bitime 6 dakika kala, 27-24 öne geçti.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ve başantrenör Itoudis'in itirazdan teknik faul aldığı bu çeyrekte, ev sahibi ekip, Melih Mahmutoğlu ve Pierre'den gelen üçlük sayıların avantajıyla, devreye 37-33 önde girdi.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 4

Üçüncü periyot başında Fenerbahçe Beko iyi oyununu sürdürdü. Willbekin'in üst üste üçlükleriyle bitime 5.5 dakika kala farkı 10'a çıkaran (47-37) sarı-lacivertliler, son bölüme kadar iyi oyununa devam etti.

Bitime 4.5 dakika kala farkı 11'e kadar çıkaran (49-38) ev sahibi ekip, çeyreği de 57-51 önde bitirdi.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 5

Son periyodun ilk bölümünde Lessort'un etkili oyunuyla farkı eriterek bitime 5 dakika 45 saniye kala 59-60 öne geçen konuk ekibe Fenerbahçe Beko, son bölümde Calathes'ten bulduğu sayılarla cevap verdi. Çekişmenin son bölüme kadar devam ettiği maçta, son yarım dakikaya 72-72 beraberlikle girildi.

Son hücumdan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, rakip takımdan Avromovic'in, 3 saniye kala serbest atışlardan bulduğu sayılar sonucu, parkeden 73-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 6

FENERBAHÇE BEKO'NUN 5. YENİLGİSİ

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 15 maç sonunda 5. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. Obradovic'in Partizan'ı ise galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 7

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica ve Motley'den yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıktan dönen Willbekin uzun bir aradan sonra ilk kez oynadı. Sarı-lacivertlilerde Willbekin 14, Pierre 13, Calathes 11 sayı buldu.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 8

Partizan'da Lessort ve Punter'in 12'şer, Exum'un da 10 sayısı galibiyete katkı verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun 3 gün önce transferini açıkladığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo da ilk kez kadroya dahil edildi.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 9

OBRADOVİC RAKİP TAKIM KOÇU OLARAK ATAŞEHİR'DE

Fenerbahçe Beko'ya tarihinde ilk Avrupa Ligi kupası kazandıran ve taraftarın "efsane koç" olarak tanımladığı Sırp koç Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilere rakip olarak Partizan'ın başında ilk kez, Ülker Arena'da boy gösterdi.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 10

Obradovic, daha önce 11 yıl yardımcılığını yapan Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis ile bu maçta rekabet yaşadı.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 11

Salonu dolduran Fenerbahçe Beko taraftarı, Obradovic'i bağrına bastı. Taraftarların ismini bağırarak alkışlarla karşıladıkları Obradovic ile yardımcılarına, maç öncesi, sarı-lacivertli takım menajeri Cenk Renda ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu tarafından çiçek ve tablo hediye edildi.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 12
EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 13
EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 14
EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 15
EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti - 16

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