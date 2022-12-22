EuroLeague: Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a kaybetti

FENERBAHÇE BEKO'NUN 5. YENİLGİSİ

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 15 maç sonunda 5. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. Obradovic'in Partizan'ı ise galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.