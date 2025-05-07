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EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi eşleşmeler ve final maçı tarihi

THY EuroLeague'de çeyrek final aşaması tamamlandı ve final four etabına kalan dört takım kesinleşti. Beş maç üzerinden oynanan çeyrek finalde adını yarı finale yazdıran ilk takım Fenerbahçe olmuştu. Lig'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise kader maçında Panathinaikos'a 75-67 kaybetti ve EuroLeague şansını yitirdi. Peki, EuroLeague dörtlü final maçı ne zaman?

EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi eşleşmeler ve final maçı tarihi - 1

Avrupa Ligi dörtlü final maçı öncesinde Fenerbahçe-Panathinaikos, Olimpiakos-Monako ile eşleşti. Son şampiyon Panathinaikos, çeyrek finallerde Anadolu Efes'i son karşılaşmada mağlup ederek üst tura çıkmıştı. İşte, EuroLeague final four detayları...

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EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi eşleşmeler ve final maçı tarihi - 2

TYH EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

Avrupa Ligi dörtlü finalleri 23 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Mağlup olan takımlar arasında 3.'lük mücadelesi 25 Mayıs'ta yaşanacak. Aynı zamanda final karşılaşması da 25 Mayıs'ta olacak. Finaller Abu Dabi'de düzenlenecek. Müsabakaların saat bilgisi henüz paylaşılmadı.

EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi eşleşmeler ve final maçı tarihi - 3

2023-24 sezonun şampiyonu Panathinaikos olmuştu. Fenerbahçe de o sezon dördüncü olarak Lig'i tamamlamıştı. Önceki sezon da finallere Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos üçlüsü kalmıştı. Geçen yıl olan ve bu yıl olmayan takım ise Real Madrid.

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