EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi eşleşmeler ve final maçı tarihi

2023-24 sezonun şampiyonu Panathinaikos olmuştu. Fenerbahçe de o sezon dördüncü olarak Lig'i tamamlamıştı. Önceki sezon da finallere Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos üçlüsü kalmıştı. Geçen yıl olan ve bu yıl olmayan takım ise Real Madrid.