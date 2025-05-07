EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi eşleşmeler ve final maçı tarihi
THY EuroLeague'de çeyrek final aşaması tamamlandı ve final four etabına kalan dört takım kesinleşti. Beş maç üzerinden oynanan çeyrek finalde adını yarı finale yazdıran ilk takım Fenerbahçe olmuştu. Lig'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise kader maçında Panathinaikos'a 75-67 kaybetti ve EuroLeague şansını yitirdi. Peki, EuroLeague dörtlü final maçı ne zaman?
Avrupa Ligi dörtlü final maçı öncesinde Fenerbahçe-Panathinaikos, Olimpiakos-Monako ile eşleşti. Son şampiyon Panathinaikos, çeyrek finallerde Anadolu Efes'i son karşılaşmada mağlup ederek üst tura çıkmıştı. İşte, EuroLeague final four detayları...