EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri

Basketbol Avrupa Ligi, THY EuroLeague 2024-2025 sezonu sonuna kısa süre kaldı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı play-off müsabakaları sonrası yarı final maçları gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez finaller Avrupa dışında düzenlenecek. İşte, EuroLeague final maçı detayları...