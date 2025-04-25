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EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri

THY EuroLeague'de play-off mücadeleleri sürüyor. Beş maç üzerinden oynanan çeyrek final maçlarından üç galibiyet alan takım adını yarı finale yazdırıyor. Yarı finalde kozlarını paylaşacak dört takım arasından ikisi finale kalacak, diğer iki takım ise üçüncülük yarışına katılacak. Basketbol severler ''THY EuroLeague final four ne zaman?'' sorusunu yöneltiyor.

EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri - 1

Basketbol Avrupa Ligi, THY EuroLeague 2024-2025 sezonu sonuna kısa süre kaldı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı play-off müsabakaları sonrası yarı final maçları gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez finaller Avrupa dışında düzenlenecek. İşte, EuroLeague final maçı detayları...

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EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri - 2

THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi play-off maçlarında takımlar arasında üç mücadele kaldı. Üç galibiyet takımları yarı finale taşıyor. EuroLeague'de final four 23 Mayıs günü olacak.

EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri - 3

Bu sezon play-off'da Fenerbahçe, Olimpiakos, Anadolu Efes, Paris Basketbol, Panathinaikos, Real Madrid, Monako ve Barcelona mücadele veriyor.

Ligin normal sezon lideri Olimpiakos, ikincisi Fenerbahçe, üçüncü ise Panathinaikos olmuştu.

EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri - 4

THY AVRUPA LİGİ FİNAL VE 3.'LÜK MAÇ TARİHİ

Avrupa Ligi basketbol maçlarının finalleri ve üçüncülük karşılaşmaları 25 Mayıs'ta düzenlenecek. Tarihinde ilk kez Avrupa dışında oyanacak EuroLeague finalleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde olacak.

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