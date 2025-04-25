EuroLeague Final Four ne zaman? THY Avrupa Ligi 2025 3'üncülük ve final maçı tarihleri
THY EuroLeague'de play-off mücadeleleri sürüyor. Beş maç üzerinden oynanan çeyrek final maçlarından üç galibiyet alan takım adını yarı finale yazdırıyor. Yarı finalde kozlarını paylaşacak dört takım arasından ikisi finale kalacak, diğer iki takım ise üçüncülük yarışına katılacak. Basketbol severler ''THY EuroLeague final four ne zaman?'' sorusunu yöneltiyor.
Basketbol Avrupa Ligi, THY EuroLeague 2024-2025 sezonu sonuna kısa süre kaldı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı play-off müsabakaları sonrası yarı final maçları gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez finaller Avrupa dışında düzenlenecek. İşte, EuroLeague final maçı detayları...