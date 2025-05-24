EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 2024 sezonunun şampiyonu Panathinaikos olmuştu. 2025 sezonunda ise temsilcimiz Fenerbahçe, dörtlü finalde Panathinaikos takımını mağlup ederek finalde mücadele hakkı elde etti.

Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.



Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yılın ardından ikinci Avrupa zaferini yaşama isteği ile parkeye çıkıyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan ekip, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı.

Monaco ise tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.