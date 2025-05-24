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EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da Panathinaikos Aktor'u mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı lacivertli ekip finalde Monako ile karşılaşıyor. EuroLeague final maçı Abu Dabi'de düzenlenecek. Monako - Fenerbahçe Beko maçının kazananı yarın belli olacak. EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko final maçı hangi kanalda?

EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi final maçı Monako - Fenerbahçe Beko arasında olacak. Fenerbahçe Beko, dörtlü finaldeki rakibi Panathinaikos'u 82-76 skorla yendi, Olimpiakos - Monako maçını ise 68-78 Monako kazandı ve finalin adı kesinleşti. İşte, THY EuroLeague final maçı detayları...

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EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

EUROLEAGUE MONAKO - FENERBAHÇE FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague Mocako - Fenerbahçe Beko final maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Etihad Arena’da oynanacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayımlanacak.

EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Turkish Airlines EuroLeague 2024 sezonunun şampiyonu Panathinaikos olmuştu. 2025 sezonunda ise temsilcimiz Fenerbahçe, dörtlü finalde Panathinaikos takımını mağlup ederek finalde mücadele hakkı elde etti.

Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.

Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yılın ardından ikinci Avrupa zaferini yaşama isteği ile parkeye çıkıyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan ekip, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı.

Monaco ise tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.

EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Bu yıl EuroLeague’i kazanan takım 1.8 milyon Euro (yaklaşık 79 milyon 200 bin TL) kazanmış olacak. Turnuva ikincisi 1 milyon Euro, üçüncü takım 850 bin Euro ve dördüncü takım da 770 bin Euro ödül alacak.

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