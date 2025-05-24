EuroLeague finali ne zaman? Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da Panathinaikos Aktor'u mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı lacivertli ekip finalde Monako ile karşılaşıyor. EuroLeague final maçı Abu Dabi'de düzenlenecek. Monako - Fenerbahçe Beko maçının kazananı yarın belli olacak. EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko final maçı hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi final maçı Monako - Fenerbahçe Beko arasında olacak. Fenerbahçe Beko, dörtlü finaldeki rakibi Panathinaikos'u 82-76 skorla yendi, Olimpiakos - Monako maçını ise 68-78 Monako kazandı ve finalin adı kesinleşti. İşte, THY EuroLeague final maçı detayları...