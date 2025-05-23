EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, TFF'den 71 milyon 200 bin TL alacak. Tek Türk takımı olarak Fenerbahçe'nin yer aldığı EuroLeague'de şampiyon takıma bu paradan fazlası verilecek.
Fenerbahçe Beko'nun tek Türk takımı olduğu EuroLeague Final Four organizasyonu bu akşam Abu Dabi'de başlıyor. Bu turnuva Avrupa dışında düzenlenen ilk Final Four olma özelliği taşırken şampiyon takıma verilecek para ödülü dikkat çekiyor.