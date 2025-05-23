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EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, TFF'den 71 milyon 200 bin TL alacak. Tek Türk takımı olarak Fenerbahçe'nin yer aldığı EuroLeague'de şampiyon takıma bu paradan fazlası verilecek.

EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak - 1

Fenerbahçe Beko'nun tek Türk takımı olduğu EuroLeague Final Four organizasyonu bu akşam Abu Dabi'de başlıyor. Bu turnuva Avrupa dışında düzenlenen ilk Final Four olma özelliği taşırken şampiyon takıma verilecek para ödülü dikkat çekiyor.

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EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak - 2

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

EuroLeague’i zirvede tamamlayan takım 1 milyon 800 bin euro (yaklaşık 79 milyon 200 bin TL) ödülün sahibi olacak.

EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak - 3

EuroLeague'deki bu ödül Türkiye Süper Ligi’nin önüne geçti. Süper Lig şampiyonu Galatasaray bu sezon TFF'den 71 milyon 200 bin TL ödül almaya hak kazanmıştı.

EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak - 4

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de zafere ulaşırsa, iki organizasyonun şampiyonluk ödülleri kıyaslandığında Galatasaray'dan daha fazla kazanmış olacak.

EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak - 5

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe Beko, saat 18.00’de Ergin Ataman'lı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

EuroLeague ödülü Süper Lig'i geçti: Şampiyon olan Galatasaray'dan daha fazla kazanacak - 6

Diğer yarı final mücadelesinde ise saat 21.00’de normal sezon lideri Olympiakos ile Monaco mücadele edecek. Final maçı ise pazar günü oynanacak.

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