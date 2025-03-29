EuroLeague play off ne zaman? THY EuroLeague takvimi ve puan durumu
THY EuroLeague normal sezon karşılaşmaları son buluyor. Basketbol severler Turkish Airlines EuroLeague play off mücadeleleri nisan ayında başlıyor. Ligde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes play-in maçları ardından play-off'larda parkede top sürüyecek. THY EuroLeague play-off maçları ne zaman?
EuroLeague maç takvimi! THY EuroLeague normal sezonu 3-4 Ekim 2024'de başladı ve 11 Nisan 2025'te son bulacak. Takımlar 15-18 Nisan tarihlerinde de play-in turuna çıkacak. EuroLeague puan durumu tablosunda Fenerbahçe zirvedeki yerini koruyor. Anadolu Efes tabloda 6. sırada bulunuyor. İşte, THY EuroLeague play-off takvimi...