EuroLeague play off ne zaman? THY EuroLeague takvimi ve puan durumu

THY EUROLEAGUE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

THY EuroLeague normal sezon maçları 11 Nisan günü Barcelona - Virtus Bologna ile noktalanıyor. Play-in maçları ise 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Play-off karşılaşmaları da 22 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.



Play-off turları ardından dörtlü final aşaması 25 Mayıs 2025'te olacak.