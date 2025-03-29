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EuroLeague play off ne zaman? THY EuroLeague takvimi ve puan durumu

THY EuroLeague normal sezon karşılaşmaları son buluyor. Basketbol severler Turkish Airlines EuroLeague play off mücadeleleri nisan ayında başlıyor. Ligde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes play-in maçları ardından play-off'larda parkede top sürüyecek. THY EuroLeague play-off maçları ne zaman?

EuroLeague play off ne zaman? THY EuroLeague takvimi ve puan durumu - 1

EuroLeague maç takvimi! THY EuroLeague normal sezonu 3-4 Ekim 2024'de başladı ve 11 Nisan 2025'te son bulacak. Takımlar 15-18 Nisan tarihlerinde de play-in turuna çıkacak. EuroLeague puan durumu tablosunda Fenerbahçe zirvedeki yerini koruyor. Anadolu Efes tabloda 6. sırada bulunuyor. İşte, THY EuroLeague play-off takvimi...

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EuroLeague play off ne zaman? THY EuroLeague takvimi ve puan durumu - 2

THY EUROLEAGUE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

THY EuroLeague normal sezon maçları 11 Nisan günü Barcelona - Virtus Bologna ile noktalanıyor. Play-in maçları ise 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Play-off karşılaşmaları da 22 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Play-off turları ardından dörtlü final aşaması 25 Mayıs 2025'te olacak.

EuroLeague play off ne zaman? THY EuroLeague takvimi ve puan durumu - 3

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

1 - Fenerbahçe Beko 0.688
2 - Olympiakos 0.688
3 - Panathinaikos 0.625
4 - Monaco 0.625
5 - Bayern Münih 0.594
6 - Anadolu Efes 0.562
7 - Barcelona 0.562
8 - Real Madrid 0.562
9 - Kızılyıldız 0.562
10 - Paris Basket 0.562
11 - Partizan 0.500
12 - Olimpia Milano 0.500
13 - Zalgiris 0.438
14 - Baskonia 0.406
15 - ASVEL 0.406
16 - M. Tel Aviv 0.312
17 - Virtus Bologna 0.250
18 - ALBA Berlin 0.156

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