Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de

"OYUNCULARIMIZ TARİH YAZDI"

Anıtkabir çıkışında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti, "Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl da şampiyon olup Türkiye'ye geldikten sonra ilk iş kupayı Anıtkabir'e getirmiştik. Bu sezon da çok büyük bir mücadele ile Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdik. 3 gün önce Belgrad'da Real Madrid'e karşı zorlu bir maç verdik. Yine döndüğümüzde ilk iş olarak Ata'mızın huzuruna geldik. Bu açıdan çok mutluyuz. Durmak yok daha ileri gitmek zorundayız. Buradan da Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine devletimizin en yüksek makamına kupamızı götüreceğiz. Oyuncularımız tarih yazdı. Üst üste 2 defa Euroleauge şampiyonluğu kazanarak bu ünvana sahip Avrupa tarihindeki 3'üncü takım oldular."