EuroLeague'de 5. hafta! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague 2025-26 sezonu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Bayern Münih takımını konuk ediyor. İki takım Avrupa Ligi'nde 17 kez karşılaştı, 14 maçın galibiyeti ise sarı-lacivertli takımın oldu. Bayern, 5. hafta maçı öncesinde puan tablosunda 15. sırada yer alırken Fenerbahçe Beko ise 17. sırada bulunuyor. İşte, Fenerbahçe - Bayern basket maçı canlı yayın bilgisi...

EuroLeague'de 5. hafta! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih EuroLeague 5. haftasında karşılaşıyor. Rakip takım, 4 maçtan 2 galibiyet elde etmişken temsilcimiz Fenerbahçe ise 4 maçın sadece birinin kazananı olmuş durumda. Sarı-lacivertli takım tek galibiyetini de ilk haftadaki Paris müsabakasından elde etti. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?

EuroLeague'de 5. hafta! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAYERN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 5. haftasında Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı gerçekleşiyor. Karşılaşma 16 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te gerçekleşecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka S Sport kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Temsilcimizde Armando Bacot, Brandon Boston Jr ve Talen Horton-Tucker'ın sakatlıkları olduğu için bu maçta forma giyemeyecekler.

EuroLeague'de 5. hafta! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takımın EuroLeague'deki önceki karşılaşmaları:

2024-25 - Normal sezon - Bayern Münih 77 - 89 Fenerbahçe Beko
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 87 - 76 Bayern Münih
2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 98 - 81 Bayern Münih
2023-24 - Normal sezon - Bayern Münih 67 - 76 Fenerbahçe Beko
2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 79 - 71 Bayern Münih
2022-23 - Normal sezon - Bayern Münih 62 - 74 Fenerbahçe Beko
2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 81 - 76 Bayern Münih
2021-22 - Normal sezon - Bayern Münih 71 - 63 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - Bayern Münih 68 - 77 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 71 - 75 Bayern Münih
2019-20 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 90 - 82 Bayern Münih
2018-19 - Normal sezon - Bayern Münih 90 - 86 Fenerbahçe Beko
2018-19 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 - 84 Bayern Münih
2015-16 - Normal sezon - Bayern Münih 67 - 84 Fenerbahçe
2015-16 - Normal sezon - Fenerbahçe 74 - 67 Bayern Münih
2014-15 - Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 87 - 81 Bayern Münih
2014-15 - Normal sezon - Bayern Münih 86 - 93 Fenerbahçe Ülker


