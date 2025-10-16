EuroLeague'de 5. hafta! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih EuroLeague 5. haftasında karşılaşıyor. Rakip takım, 4 maçtan 2 galibiyet elde etmişken temsilcimiz Fenerbahçe ise 4 maçın sadece birinin kazananı olmuş durumda. Sarı-lacivertli takım tek galibiyetini de ilk haftadaki Paris müsabakasından elde etti. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?