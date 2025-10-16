EuroLeague'de 5. hafta! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague 2025-26 sezonu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Bayern Münih takımını konuk ediyor. İki takım Avrupa Ligi'nde 17 kez karşılaştı, 14 maçın galibiyeti ise sarı-lacivertli takımın oldu. Bayern, 5. hafta maçı öncesinde puan tablosunda 15. sırada yer alırken Fenerbahçe Beko ise 17. sırada bulunuyor. İşte, Fenerbahçe - Bayern basket maçı canlı yayın bilgisi...
Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih EuroLeague 5. haftasında karşılaşıyor. Rakip takım, 4 maçtan 2 galibiyet elde etmişken temsilcimiz Fenerbahçe ise 4 maçın sadece birinin kazananı olmuş durumda. Sarı-lacivertli takım tek galibiyetini de ilk haftadaki Paris müsabakasından elde etti. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?