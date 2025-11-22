EuroLeague'de maç öncesi sokaklar karıştı, ortalık savaş alanına döndü
22.11.2025 08:52
AA
EuroLeague'deki Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İtalya'nın Bologna şehrinde olaylar çıktı.
İtalya’nın Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12'inci haftasındaki Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv müsabakası öncesinde İsrail takımı protesto edildi.
Bologna kentinde maç öncesinde binlerce kişi şehir merkezindeki Maggiore Meydanı'nda bir araya gelerek, İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarında mücadele etmesine dolayısıyla Maccabi Tel Aviv takımının bu maça çıkmasına tepki gösterdi.
"İSRAİL'E KIRMIZI KART GÖSTER"
Ulusal basına yansıyan bilgi ve görüntülere göre protestocular, "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi açarak, Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım yapan İsrail’in spor müsabakalarından men edilmesini istedi.
Göstericiler, "Filistin’e özgürlük" slogan attı.
OLAY ÇIKTI
Kentteki yürüyüş sırasında, Lame Caddesi'nde bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı.
Güvenlik güçleri, olaylara tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bazı göstericilerin de çöp kutularıyla bariyerler kurduğu ve meşalelerle karşılık verdiği görüldü.
Olaylar sebebiyle bazı caddelerin savaş alanına döndüğü belirtildi.
Karşılaşma ise Virtus Bologna'nın 99-89'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
İtalya'da dün oynanan yine Basketbol EuroLeague mücadelesi olan EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Hapoel maçı öncesinde Milano kentinde de İsrail ekibi protesto edilmişti.