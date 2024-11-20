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Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz

Fit bir vücuda ulaşmak çoğu insanın istediği bir durum. Fakat bunun nasıl yapılacağı ve nereden başlanılacağı konusunda birçok bilinmeyen detay var. Hareketlerin nasıl çalışılması gerektiği, antrenman yaparken hangi kas gruplarına öncelik verilmesinin önemli olduğu gibi atlanılan noktalar var. Ayrıca fit olmak isterken üzerinde durulmayan beslenme konusuna da dikkat ederek düzenli bir irade ve istekle siz de evde formda bir vücuda ulaşabilirsiniz. İşte evde fit olmanın yolları…

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 1

Spor yapmaya vakti olmayan kişiler için evde çok basit hareketlerle fit olmak mümkün.

Gün içinde spor salonuna gitmek için vaktiniz yoksa, sadece birkaç hareketle formunuzu ve sağlığınızı korumayı başarabilirsiniz.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 2

Evde spor yaparken alınan verim tabii ki de spor salonundakiyle eş değer olmuyor.

Fakat ev şartlarında spor yapmanız da size güzel bir vücut postürü ve fit bir beden kazandırabilir.

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 3

Yaptığınız sporu güzel ve dengeli bir diyetle de desteklerseniz kısa zamanda hem çokça kilo verebilir, hem de formda bir vücuda ulaşabilirsiniz.

Gün içinde kalori alımınızı nasıl düşüreceğinizi bilmiyorsanız buradan diyetinize yardımcı olacak tüyoları öğrenebilirsiniz.

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 4

Eğzersizleri sadece 1 adet dumbell kullanarak evinizde uygulayabilirsiniz.

Hareketleri uygularken kaslarınızı zorlayacak ağırlıklar seçmeye özen gösterin.

Fit bir vücut için çok az sayıda ekipmana ihtiyaç duyduğunuz bu listede egzersizlerin ve kas gruplarının önceliklerine göre sıralama mevcut.

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 5

1. FREE SQUAT

4 set 15 tekrar

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 6

2. ŞINAV

4 set 12 tekrar

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 7

3. PLANK

3 set maksimum süre

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 8

4. TEK KOL DUMBELL ÇEKİŞ

4 set 12 tekrar

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 9

5. DUMBELL ÖN KOL

4 set 12 tekrar

  • Spora yeni başlayan bir bireyseniz düşük ağırlıklarla dahi bu harekti yaparak kas geliştirebilirsiniz.
Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 10

6. DIPS ARKAKOL

4 set 12 tekrar

Evde yapılan sporla formda kalmanın püf noktaları: Bunları yaparak fit bir vücuda ulaşabilirsiniz - 11

Not: Önerileri uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

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