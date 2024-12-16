Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak

EVERTON DEFTERİ KAPATMADI

Everton'ın Dele için yeni bir anlaşma yapmayı reddetmediği ancak orta saha oyuncusunun önce formda olduğunu kanıtlaması gerektiği belirtildi.

Bireysel antrenman programını tamamladıktan sonra, bir sonraki adımı atması ve Merseyside ekibinin A takımıyla düzenli antrenmanlar yapması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYMİŞTİ

İki kez PFA yılın genç oyuncusu seçilen Dele Alli, 2022’de Beşiktaş’ta bir kiralık dönem geçirmiş, ancak ciddi bir kalça sakatlığı sonrası Everton’a geri dönmüştü.

2023 yazında, zihinsel sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve uyku haplarına bağımlılıkla başa çıkmak için rehabilitasyona gittiğini açıklamıştı.