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Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak

Serie A ekibi Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, geçtiğimiz yıl Şubat ayından bu yana henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Dele Alli'nin form tutabilmek için takımla antrenmanlara çıkabileceğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Everton ile olan sözleşmesi bitmiş olsa da, Merseyside ekibi form tutması durumunda Dele Alli ile yeniden kontrat imzalamaya sıcak bakıyor.

Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak - 1

Dele Alli, yaz aylarında Everton ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu durumunda ve Şubat 2023’ten bu yana bir dizi uzun süreli sakatlık nedeniyle resmi bir maça çıkmadı.

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Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak - 2

"FORM YAKALAMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN"

28 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Como’nun Serie A’daki Roma karşısındaki galibiyetini tribünden izledi ve teknik direktör Cesc Fabregas, İngiliz futbolcunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fabregas, “Dele, Noel’den sonra bizimle antrenman yapabilir, ancak bu yalnızca kendisinin biraz forma yakalamasına yardımcı olmak için olur." dedi

Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak - 3

EVERTON TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPMAYA DEVAM ETTİ 

Dele, çeşitli sakatlıklar nedeniyle Ağustos 2022’den bu yana Everton’da forma giymedi ancak uzun süreli bir uyluk sakatlığından rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak Temmuz ayında kulüple olan sözleşmesi sona erdikten sonra Everton'ın tesislerinde antrenman yapmaya devam etti.

Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak - 4

EVERTON DEFTERİ KAPATMADI

Everton'ın Dele için yeni bir anlaşma yapmayı reddetmediği ancak orta saha oyuncusunun önce formda olduğunu kanıtlaması gerektiği belirtildi.

Bireysel antrenman programını tamamladıktan sonra, bir sonraki adımı atması ve Merseyside ekibinin A takımıyla düzenli antrenmanlar yapması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYMİŞTİ

İki kez PFA yılın genç oyuncusu seçilen Dele Alli, 2022’de Beşiktaş’ta bir kiralık dönem geçirmiş, ancak ciddi bir kalça sakatlığı sonrası Everton’a geri dönmüştü.

2023 yazında, zihinsel sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve uyku haplarına bağımlılıkla başa çıkmak için rehabilitasyona gittiğini  açıklamıştı.

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