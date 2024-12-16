Everton, Dele Alli defterini kapatmadı: Form tutarsa sözleşmeyi kapacak
Serie A ekibi Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, geçtiğimiz yıl Şubat ayından bu yana henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Dele Alli'nin form tutabilmek için takımla antrenmanlara çıkabileceğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Everton ile olan sözleşmesi bitmiş olsa da, Merseyside ekibi form tutması durumunda Dele Alli ile yeniden kontrat imzalamaya sıcak bakıyor.
Dele Alli, yaz aylarında Everton ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu durumunda ve Şubat 2023’ten bu yana bir dizi uzun süreli sakatlık nedeniyle resmi bir maça çıkmadı.