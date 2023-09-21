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Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü

Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.

Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 1

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.

İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi.

A Milli Futbol Takımı, 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sıraya yerleşti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.


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Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 2

10-İspanya
1710

Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 3

9-İtalya
1727


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 4

8-Portekiz
1728


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 5

7-Hollanda
1743


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 6

6-Hırvatistan
1747


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 7

5-Belçika
1792


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 8

4-İngiltere
1794


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 9

3-Brezilya
1837


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 10

2-Fransa
1840


Eylül ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye 42.sıraya düştü - 11

1-Arjantin
1851


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