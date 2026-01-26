Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada
26.01.2026 12:24
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda ligde zor günler geçiren Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de düşme hattında yer alan Eyüpspor, Beşiktaş karşısında puan almak istiyor. Beşiktaş ise rakibini deplasmanda yenerek namağlup serisini 10 maça yükseltmenin peşinde olacak. Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Küme hattından kurtulmaya çalışan Eyüpspor, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar arayacak. Beşiktaş ise 3 puan alarak üst sıralara doğru yükselmek istiyor. Peki, Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bu akşam ikas Eyüpspor'a konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 5. SIRADA YER ALIYOR
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak.
Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.
Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
SÜPER LİG'DE 4. KARŞILAŞMA
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.
Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.