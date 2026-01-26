Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada

Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Küme hattından kurtulmaya çalışan Eyüpspor, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar arayacak. Beşiktaş ise 3 puan alarak üst sıralara doğru yükselmek istiyor. Peki, Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?