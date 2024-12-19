Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile zorlu ve kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de 15 maçta 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u yenmek ve zirve mücadelesinden kopmamak için galibiyet için sahada olacak. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ve Fenerbahçe nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak olan Fenerbahçe, devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?