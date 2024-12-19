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Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile zorlu ve kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de 15 maçta 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u yenmek ve zirve mücadelesinden kopmamak için galibiyet için sahada olacak. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ve Fenerbahçe nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak olan Fenerbahçe, devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

FENERBAHÇE 35 PUANLA 2. SIRADA

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM YOK

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da bugün takıma katılacak.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.

Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, yarın kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 6

GÖZLER DZEKO VE EN NESYRİ'DE

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında gözler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak.

Takımın iki golcüsü, RAMS Başakşehir filelerini 3 kez havalandırırken teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı sahaya çift forvetle sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.

Lig maçlarının geneline tecrübeli golcü Dzeko ile başlayan Mourinho, En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak ikinci yarıya saklayabilir.

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