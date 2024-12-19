Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ve Fenerbahçe nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak olan Fenerbahçe, devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?