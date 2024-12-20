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Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar: Arda Turan'a kırmızı kart!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda bulduğu gol sonrası yaptığı yoğun itirazın ardından kırmızı kart görerek sahadan atıldı. İlk yarının bitiş düdüğü sonrası iki takım futbolcuları da sahada gerginlik yaşadı.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar: Arda Turan'a kırmızı kart! - 1

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonunda gergin anlar yaşandı.

Maçta Eyüpspor 26.dakikada öne geçti ardından Fenerbahçe, 45+4. dakikada En-Nesyri'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.


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Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar: Arda Turan'a kırmızı kart! - 2

Eyüpspor cephesi golden önce Caner Erkin'e faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulundu.


Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar: Arda Turan'a kırmızı kart! - 3

ARDA TURAN'A KIRMIZI KART

Golün ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan şiddetli itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.


Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar: Arda Turan'a kırmızı kart! - 4

İlk yarının bitiş düdüğü sonrası iki takım futbolcuları da sahada gerginlik yaşadı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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