Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar: Arda Turan'a kırmızı kart!
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda bulduğu gol sonrası yaptığı yoğun itirazın ardından kırmızı kart görerek sahadan atıldı. İlk yarının bitiş düdüğü sonrası iki takım futbolcuları da sahada gerginlik yaşadı.
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonunda gergin anlar yaşandı.
Maçta Eyüpspor 26.dakikada öne geçti ardından Fenerbahçe, 45+4. dakikada En-Nesyri'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.