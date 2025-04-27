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Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 77 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girerken, Eyüpspor ise 50 puanda yer alıyor. Eyüpspor sahasında Galatasaray karşısında puan veya puanlar almanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - 1

Trendoyl Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bu hafta kazanmasıyla birlikte puan farkı 2'ye indi. Galatasaray, Eyüpspor karşısında galibiyet istiyor. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'dan sahasında 3 puan almak ve ligdeki yolculuğuna devam etmenin peşinde. Peki, Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - 2

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - 4

MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen.

Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - 5

LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Eyüpspor, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde mağlup edemediği tek takım konumunda.

Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - 6

GALATASARAY SON 2 MAÇINDA RAKİPÇİLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Galatasaray, son 2 Süper Lig karşılaşmasında yaptığı iyi savunmayla dikkati çekiyor.

Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK maçlarında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermedi.

Galatasaray, bu sezon toplamda 10 lig karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

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