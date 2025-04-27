Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.



Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.