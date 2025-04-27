Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 77 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girerken, Eyüpspor ise 50 puanda yer alıyor. Eyüpspor sahasında Galatasaray karşısında puan veya puanlar almanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendoyl Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bu hafta kazanmasıyla birlikte puan farkı 2'ye indi. Galatasaray, Eyüpspor karşısında galibiyet istiyor. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'dan sahasında 3 puan almak ve ligdeki yolculuğuna devam etmenin peşinde. Peki, Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?