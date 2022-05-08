F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Miami Grand Prix'inin sıralama turlarında birinci olan Ferrari'den Charles Leclerc, bugün düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 00:34

F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in - 1

Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in - 2

Charles Leclerc sıralama turlarında 1 dakika 28.796 saniyelik süresiyle ilk sırayı aldı ve ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden düzenlenecek yarışa, ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in - 3

İspanyol Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.190 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 0.195 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in - 4

Şampiyonada sezonun beşinci yarışı, bugün TSİ 22.30'da başlayacak.

F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in - 5

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