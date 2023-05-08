F1 Miami Grand Prix'sinin galibi Verstappen

Yarışın en hızlı turuna da imza atan Verstappen, bitiş çizgisini Perez'in 5.3 saniye önünde geçerek bu sezon 3'üncü, kariyerinin 38. yarış birinciliğine ulaştı.

Aston Martin'den Fernando Alonso ise liderin 26.3 saniye arkasında 3. oldu.