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F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek. Yarış öncesi pilotlar, test sürüşüne katıldı. İşte ayrıntılar ve test sürüçlerinden fotoğraflar...

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.


SPOR&SKOR HABERLERİ

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 2

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.


F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 3

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 4

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 18
3. Fernando Alonso (İspanya): 15
4. Carlos Sainz (İspanya): 12
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 43
2. Aston Martin: 23
3. Mercedes: 16
4. Ferrari: : 12
5. Alfa Romeo: 4

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 5

İşte test sürüçlerinden diğer kareler...

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 6
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 7
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 8
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 9
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 10
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 11
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 12
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 13
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 14
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 15
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 16
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 17
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 18
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 19
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 20
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 21
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 22
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 23
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 24
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 25
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 26
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 27
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 28
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 29
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 30
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine doğru: Pilotlardan test sürüşleri - 31
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