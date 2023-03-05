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F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in

F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, üçüncü sıradan götürdüğü mücadelede, aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 2

Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 3

Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. Hollandalı pilot, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 4

Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 5

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 6

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 7

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 8

Takımlar

1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4

F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 9
F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 10
F1'de sezonun ilk yarışı Verstappen'in - 11

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