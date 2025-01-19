Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: Yeni adresi belli oldu

Fabregas, Dele için, "Şu an itibarıyla burada sadece antrenman yapmak için bulunuyor ve biz de ona biraz formunu bulması ve olumlu hisler kazanması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika bir oyuncuydu, onunla birçok kez karşılaştım. Kendini yeniden bulmasına yardım edebilirsem, bunu memnuniyetle yaparım.” diye konuşmuştu.