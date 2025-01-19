Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: Yeni adresi belli oldu
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve Şubat 2023'ten bu yana resmi maçlara çıkmayan Dele Alli'nin yeni adresi belli oluyor. İngiliz kaynaklara göre yıldız oyuncunun Fabregas'ın antrenörlüğünü yaptığı Como'yla anlaştığı öne sürüldü.
En son Everton forması giyen ve Şubat 2023'ten bu yana kulüpsüz olan Dele Alli'nin yeni adresi belli oluyor.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz yıldız, geçtiğimiz haftalarda Serie A ekibi Como ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.