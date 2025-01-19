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Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: Yeni adresi belli oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve Şubat 2023'ten bu yana resmi maçlara çıkmayan Dele Alli'nin yeni adresi belli oluyor. İngiliz kaynaklara göre yıldız oyuncunun Fabregas'ın antrenörlüğünü yaptığı Como'yla anlaştığı öne sürüldü.

Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: Yeni adresi belli oldu - 1

En son Everton forması giyen ve Şubat 2023'ten bu yana kulüpsüz olan Dele Alli'nin yeni adresi belli oluyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz yıldız, geçtiğimiz haftalarda Serie A ekibi Como ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

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Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: Yeni adresi belli oldu - 2

Sunday Times'ın haberine göre, Fabregas'ın teknik direktörlük yaptığı Como ile Dele Alli'nin 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. 

Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: Yeni adresi belli oldu - 3

Fabregas, Dele için, "Şu an itibarıyla burada sadece antrenman yapmak için bulunuyor ve biz de ona biraz formunu bulması ve olumlu hisler kazanması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika bir oyuncuydu, onunla birçok kez karşılaştım. Kendini yeniden bulmasına yardım edebilirsem, bunu memnuniyetle yaparım.” diye konuşmuştu.

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