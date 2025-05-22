Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı
Diyarbakır'da yaşayan Galatasaraylı fanatik taraftar evinin dış cephesindeki Icardi'nin isminin yanına Osimhen ismini de ekleyerek 5. yıldız ve aslan figürü yaptı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini iki yıl önce evine yansıttı.
Keskinkılınç, sarı-kırmızı renklere boyadığı evinin dış cephesine de Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ismini yazdırmıştı.