Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı

Keskinkılıç, dış cephe, montalama ve alçı işleriyle uğraştığını, imkanlarının el verip iki sene önce evi yaptığını söyledi.

Bir gün evi olursa Galatasaray renklerine boyayacağı dileğinde bulunduğunu belirten Keskinkılıç, "Allah'a şükürler olsun ki evim oldu. Galatasaray renklerine boyadım. 20 bin tane evime olsa yine sarı-kırmızı renklere boyarım. Icardi'yi çok seviyorum. Evi yaparsam Galatasaray arması ve Icardi ismini yazacaktım, onu yazdım" dedi.