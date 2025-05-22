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Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı

Diyarbakır'da yaşayan Galatasaraylı fanatik taraftar evinin dış cephesindeki Icardi'nin isminin yanına Osimhen ismini de ekleyerek 5. yıldız ve aslan figürü yaptı.

Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı - 1

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini iki yıl önce evine yansıttı.

Keskinkılınç, sarı-kırmızı renklere boyadığı evinin dış cephesine de Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ismini yazdırmıştı.

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Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı - 2

Fanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayınca, Icardi de evin fotoğrafını 13.9 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Minik aslanlar büyüyor' notu ile paylaşmıştı.

Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı - 3

Son iki senede Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Icardi'yi evine işleyen Keskinkılıç, bu senede büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in adını ve 5. yıldızı, Icardi'nin adının yanına ekledi.

Fanatik taraftar evinin dış cephesine Icardi'nin ardından Osimhen yazdırdı - 4

Keskinkılıç, dış cephe, montalama ve alçı işleriyle uğraştığını, imkanlarının el verip iki sene önce evi yaptığını söyledi.

Bir gün evi olursa Galatasaray renklerine boyayacağı dileğinde bulunduğunu belirten Keskinkılıç, "Allah'a şükürler olsun ki evim oldu. Galatasaray renklerine boyadım. 20 bin tane evime olsa yine sarı-kırmızı renklere boyarım. Icardi'yi çok seviyorum. Evi yaparsam Galatasaray arması ve Icardi ismini yazacaktım, onu yazdım" dedi.

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