Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı
Hollanda Ligi Eredivisie'de Ajax ile puan farkını eriten PSV şampiyon oldu.
Hollanda Ligi Eredivisie'de şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü...
Hollanda Ligi Eredivisie'de şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü...
34. ve son haftada PSV, Sparta Rotterdam deplasmanına çıktı. Ajax ise evinde Twente'yi konuk etti.
PSV, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta skor 1-1'e gelse de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Perisic, 58. dakikada Luuk de Jong ve 84. dakikada Malik Tillman kaydetti. Rotterdam'ın sayısı ise 52. dakikada Zechiel'den geldi.
Ajax ise konuk ettiği Twente karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ancak PSV'nin puan kaybı yaşamaması sonrası şampiyonluğu kaybetti.
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, 29. haftada 9 puan farkla lider konumdaydı. Ajax, üst üste 4 maçta puan kaybetti.
Kırmızı beyazlılar, deplasmanda Utrecht'te 4-0, Nijmegen'e 3-0 yenilirken, Sparta Rotterdam'la 1-1, Groningen ile 2-2 berabere kaldı.
Ajax son maçta Twente'yi yense de şampiyonluğu PSV'ye kaptırdı.