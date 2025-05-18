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Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı

Hollanda Ligi Eredivisie'de Ajax ile puan farkını eriten PSV şampiyon oldu.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 1

Hollanda Ligi Eredivisie'de şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü...

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Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 2

34. ve son haftada PSV, Sparta Rotterdam deplasmanına çıktı. Ajax ise evinde Twente'yi konuk etti.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 3

PSV, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta skor 1-1'e gelse de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 4

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Perisic, 58. dakikada Luuk de Jong ve 84. dakikada Malik Tillman kaydetti. Rotterdam'ın sayısı ise 52. dakikada Zechiel'den geldi.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 5

Ajax ise konuk ettiği Twente karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ancak PSV'nin puan kaybı yaşamaması sonrası şampiyonluğu kaybetti.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 6

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, 29. haftada 9 puan farkla lider konumdaydı. Ajax, üst üste 4 maçta puan kaybetti.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 7

Kırmızı beyazlılar, deplasmanda Utrecht'te 4-0, Nijmegen'e 3-0 yenilirken, Sparta Rotterdam'la 1-1, Groningen ile 2-2 berabere kaldı.

Farioli'ye büyük şok: Son 4 haftaya 9 puan önde girdi, şampiyonluğu kaptırdı - 8

Ajax son maçta Twente'yi yense de şampiyonluğu PSV'ye kaptırdı.

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