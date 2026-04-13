Fark 2'ye indi. Hesaplar karıştı, eleştiriler peş peşe geldi. "Okan Buruk’un başı ağrıyacak"

"Bu futbolla bundan sonraki maçlarında teknik direktör Okan Buruk’un çok başı ağrıyacak. Benim en çok üzüldüğüm, 50 bin taraftar saatler önce stada gelmişler. Onlar takımlarını coşturmak istiyorlar, fakat ortaya konan futbol maalesef taraftarı bile motive olmaktan uzaklaştırıyor.

Takımda evet santrfor yok ama ne olursa olsun, milli takımlara 18 futbolcu gönderiyorsan daha iyi oynayacaksın. Bilemiyorum oyuncuların maç öncesi beyanatları, hırslı konuşmaları, beklentiyi çok yukarı çekmişti ama herkes hayal kırıklığına uğradı. İlerleyen haftalar için de tüm camiayı tedirginlik sardı. Bunun sebebini bizler bilemiyoruz. Okan hoca Kemerburgaz’a kapanacak, öyle veya böyle ne problem varsa halledecek. “Osimhen yoksa Galatasaray da yok” lafını kabul etmiyorum" (Osman Şenher - Milliyet)