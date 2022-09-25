Faroe Adaları-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bu akşam Türkiye, Faroe Adaları'yla kozlarını paylaşacak. Türkiye, gruplarda oynanan 5 maçın 4'ünü kazanarak sadece Lüksemburg ile berabere kaldı ve puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Peki, Faroe Adaları-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?