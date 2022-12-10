Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.
Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran ve 1986'dan sonra ilk kez Son 16 Turu'na kalan Fas, tarihi başarısına bir yenisini daha ekledi.
Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.
Portekiz'in H Grubu’nda oynadığı 3 maça da ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek final karşılaşmasında Fas mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi.
Joao Felix ile 5, 31 ve 39. dakikalarda gole yaklaşan ancak sonuç alamayan Portekiz, 45. dakikada da Bruno Fernandes'le direği geçemedi.
Tribünlerin büyük bir kısmını oluşturan taraftarının desteğini arkasına alan Fas, 42. dakikada öne geçti. Attiat-Allah'ın sol çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen ve kaleci Costa ve Ruben Dias'tan önce kafa vuruşunu yapan En Nesyri, topu filelere gönderdi: 1-0.
Youssef En Nesyri, attığı golün ardından secdeye gitti ve gol sevincini taraftarıyla kutladı. Dünya kupalarında 3. kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki santrfor, çeyrek finalde gol atan 4. Afrikalı oyuncu oldu.
Fas, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasında daha önce Emmanuel Kunde ile Eugene Ekeke (Kamerun) ve Sulley Muntari (Gana) ağları sarsmıştı.
İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Portekiz'de teknik direktör Santos, 51. dakikada Ronaldo'yu oyuna aldı.
Fas'ın Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle 57. dakikada yerini Dari'ye bıraktı.
Faslı futbolcu Cheddira, 90+3. dakikada Felix'e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Portekiz, Fas kalesini ikinci yarıda abluka altına almasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı.
Müsabakayı 44 bin 198 taraftarın takip ettiği açıklandı.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo turnuvaya veda sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları dev organizasyona veda edilmesinin ardından sahanın ortasında yıkıldı.
Dünyaca ünlü futbolcu sahanın ortasında ağlamaya başladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti.
Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından Fas ile oynanan müsabakaya da yedek kulübesinde başladı.