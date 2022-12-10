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Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 1

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 2

Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran ve 1986'dan sonra ilk kez Son 16 Turu'na kalan Fas, tarihi başarısına bir yenisini daha ekledi.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 3

Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 4

Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 5

CRISTIANO RONALDO YEDEK BAŞLADI

Portekiz'in H Grubu’nda oynadığı 3 maça da ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek final karşılaşmasında Fas mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 6

Joao Felix ile 5, 31 ve 39. dakikalarda gole yaklaşan ancak sonuç alamayan Portekiz, 45. dakikada da Bruno Fernandes'le direği geçemedi.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 7

Tribünlerin büyük bir kısmını oluşturan taraftarının desteğini arkasına alan Fas, 42. dakikada öne geçti. Attiat-Allah'ın sol çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen ve kaleci Costa ve Ruben Dias'tan önce kafa vuruşunu yapan En Nesyri, topu filelere gönderdi: 1-0.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 8

Youssef En Nesyri, attığı golün ardından secdeye gitti ve gol sevincini taraftarıyla kutladı. Dünya kupalarında 3. kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki santrfor, çeyrek finalde gol atan 4. Afrikalı oyuncu oldu. 

Fas, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 9

Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasında daha önce Emmanuel Kunde ile Eugene Ekeke (Kamerun) ve Sulley Muntari (Gana) ağları sarsmıştı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 10

İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Portekiz'de teknik direktör Santos, 51. dakikada Ronaldo'yu oyuna aldı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 11

Fas'ın Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle 57. dakikada yerini Dari'ye bıraktı.

Faslı futbolcu Cheddira, 90+3. dakikada Felix'e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 12

Portekiz, Fas kalesini ikinci yarıda abluka altına almasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 13

Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı.

Müsabakayı 44 bin 198 taraftarın takip ettiği açıklandı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 14

RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Portekiz'de Cristiano Ronaldo turnuvaya veda sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 15

Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları dev organizasyona veda edilmesinin ardından sahanın ortasında yıkıldı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 16

Dünyaca ünlü futbolcu sahanın ortasında ağlamaya başladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 17

Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 18

Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından Fas ile oynanan müsabakaya da yedek kulübesinde başladı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 19
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 20
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 21
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 22
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 23
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu - 24

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