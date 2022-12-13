Fas teknik direktörü Walid Regragui gözünü Dünya Kupası'na dikti: 40 yıl daha beklemek istemiyoruz

“HER MAÇTAN ÖNCE İNSANLAR ELENECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜLER AMA HALA BURADAYIZ”



Yarı finalde olmalarına rağmen takımın daha fazlasını başarmak için motivasyonu olduğunu belirten Walid Regragui, “İnsanlar, oynadığımız maçlardan sonra bizim yorgun olduğumuzu düşünmeye başladılar. Dünya Kupası yarı finalindeyseniz, yorgun olamazsınız. Biz hala daha fazlasını başarmak için aç bir durumdayız. Üst düzey bir çok takımı yendik. Her maçtan önce insanlar eleneceğimizi düşündüler ama biz hala buradayız. Hayallerimize yaklaşıyoruz ve oraya ulaşmak için savaşacağız” şeklinde konuştu.