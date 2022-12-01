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Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor

Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla milli takımlarının Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselmelerinin sevincini yaşadı.

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 1

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Kanada karşısında 2-1’lik galibiyet alarak grubundan lider çıkması Faslı futbolseverleri sevince boğdu.

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 2

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 3

Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini yaşadı.

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 4

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı.

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 5

Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 6

İŞTE FASLILARIN TUR SEVİNCİNDEN KARELER

Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 7
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 8
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 9
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 10
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 11
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 12
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 13
Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor - 14

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