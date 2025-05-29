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Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor'da Süper Lig biletini almaya çalışacak son takımlar olacak. Daha önce Süper Lig'de yer almayan Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak. Peki, Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor - 1

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yükselebilmek için savaş verecek olan iki takımda mutlak galibiyet için sahada olacak. Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkarken, Bandırmaspor ise Süper Lig'e ilk kez yükselebilmek için mücadele edecek. Peki, Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor - 2

FATİH KARAGÜMRÜK-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, bu akşam Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki play-off finali yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor - 3

BU SEZONKİ MAÇLARDA BANDIRMASPOR KAZANDI

İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırmaspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor'un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük de 9 gol üretti.

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor - 4

GÖZLER MORAES VE PAİXAO'DA

Normal sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes finalde takımının en büyük kozu olacak.

Türkiye kariyerinde 4 kez 1. Lig'de gol krallığı yaşayan 40 yaşındaki Bandırmasporlu Marco Paixao, sezonu 17 golle tamamladıktan sonra play-off'ta Geosis Boluspor karşısında her iki maçta da birer gol kaydetti.

Portekizli golcü Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda sonradan oyuna dahil olduğu play-off finalinde Altınordu karşısında 90. dakikada takımının tek golünü atmış ve siyah-beyazlı takımın 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine katkı vermişti.

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor - 5

SAKARYA'DA İLK FİNAL

Sakarya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı final, 11. farklı kentte oynanacak. Sakarya'dan önce Ankara'da 8, İstanbul'da 6, Antalya'da 4, Konya'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, Adana, Bursa, Kocaeli ve Manisa'da da birer kez play-off finali oynandı.

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