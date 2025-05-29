Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor'da Süper Lig biletini almaya çalışacak son takımlar olacak. Daha önce Süper Lig'de yer almayan Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak. Peki, Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yükselebilmek için savaş verecek olan iki takımda mutlak galibiyet için sahada olacak. Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkarken, Bandırmaspor ise Süper Lig'e ilk kez yükselebilmek için mücadele edecek. Peki, Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?