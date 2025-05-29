Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yükselebilmek için savaş verecek olan iki takımda mutlak galibiyet için sahada olacak. Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkarken, Bandırmaspor ise Süper Lig'e ilk kez yükselebilmek için mücadele edecek. Peki, Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?