Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 26. hafta
12.03.2026 11:47
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen ve Galatasaray ile arasında olan 4 puan farkı azaltmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluk için hedeflerini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet olacak. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK YARIDA OYNANAN MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI
Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.
Tedavilerine devam edilen Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.
Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.