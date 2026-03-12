Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 26. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen ve Galatasaray ile arasında olan 4 puan farkı azaltmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?