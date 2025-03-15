Fatih Tekke, Trabzonspor'da 300 günlük hasrete son verdi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk sınavında galip gelerek deplasman fobisine son verdi. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana oynadığı 12 dış saha maçının ardından yine aynı rakibi karşısında kazandı.
Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşısında İstanbul'da yine galip gelerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyet hasretine yine aynı sahada son vermeyi başardı.