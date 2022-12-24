Fatih Terim: Ben 'Bitti' demeden bitmez

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"



TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, geleceği ile ilgili konuştu. "Benim hikayem ben 'Bitti' demeden bitmez. Benim yerime fikir belirtenler var ama bitmez" diyen 69 yaşındaki Terim, "Çok fazla konuşmadım. Bundan sonra sosyal medyayı biraz daha aktif kullanacağım. Benim hayatım futbol. Kendim en iyi yaptığım iş olarak bunu biliyorum. yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes de ne yapmak istediğimizi anlar. Bir çok Milli Takım, kulüp takımı olağanüstü rakamlarla da gelenler oldu ama ben hep 'Hayır' dedim" ifadelerini kullandı.





