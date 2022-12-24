Fatih Terim: Ben 'Bitti' demeden bitmez

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"
TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, geleceği ile ilgili konuştu. "Benim hikayem ben 'Bitti' demeden bitmez. Benim yerime fikir belirtenler var ama bitmez" diyen 69 yaşındaki Terim, "Çok fazla konuşmadım. Bundan sonra sosyal medyayı biraz daha aktif kullanacağım. Benim hayatım futbol. Kendim en iyi yaptığım iş olarak bunu biliyorum. yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes de ne yapmak istediğimizi anlar. Bir çok Milli Takım, kulüp takımı olağanüstü rakamlarla da gelenler oldu ama ben hep 'Hayır' dedim" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ"
İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Biz kendi aramızda her zaman oynarız. Ama Avrupa ve dünya ülkemiz adına çok önemli. Özellikle İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor. Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor."
"DİNLENMEYE İHTİYACIM VARMIŞ"
"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı. Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii"
"KENDİMİ ZİHNEN İYİ HİSSEDİYORUM"
"Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz. Ben zaten neyin ne olacağını söyleyeceğim. Son birkaç aydır faaliyetlerimizde de söylüyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyler düşünüyorum."
"TUTARLI OLMAYAN İNSAN HATA YAPAR"
"Tutarlı olmayan insan hata yapar. Dünyanın en zeki insanları sporculardır. Zeki olmasa spor yapamaz. Duruşunuzdan her şeyi çözebilirler ve anlayabilirler. 'Hocamız da korkuyor' derse bir oyuncu aleyhinize olur. Sizin duruşunuz oraya bir mesaj veriyor. Yalan da söyleseniz anlarlar. Belhanda 'bir gün gittim sordum hocam ben niye yokum' diye 'çünkü ben hocayım' demişim. Muhakkak izah ederim bunu ama izah etmek zorunda olmadığımı ifade etmek istiyorum. Belhanda çok karakterli bir çocuk. Kolay kolay yönetilemeyecek bir oyuncu. Teknik adam çok yönlü bir adam artık."