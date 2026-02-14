Fatih Terim "çok yakında" diyerek duyurdu: "Her şeye hazırlıklı olun"
14.02.2026 15:43
NTV - Haber Merkezi
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, "Her şeye hazırlıklı olun." notu düştüğü bir video paylaştı.
Teknik direktör Fatih Terim, Instagram paylaşımıyla gündemde...
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, Instagram'da bir video paylaştı.
Terim, söz konusu videoya "Hani derler ya, çok yakında." notunu düştü.
Videoda, "Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım." diyen Terim, yeni nesile pusula olmak istediğini söyledi.
"BÜYÜK DEVRİMLER GÜRÜLTÜYLE GELMEZ"
"Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere." diyen Fatih Terim, "Buradan her şeye hazırlıklı olun. Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in paylaşımı şöyle: