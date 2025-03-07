Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24.hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, deplasmanda Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'a konuk olacak. Maçtan önce konuşan Terim, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim ve Cristiano Ronaldo karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24.hafta maçında Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, deplasmanda Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'a konuk oluyor.