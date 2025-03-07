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Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24.hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, deplasmanda Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'a konuk olacak. Maçtan önce konuşan Terim, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı - 1

Fatih Terim ve Cristiano Ronaldo karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24.hafta maçında Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, deplasmanda Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'a konuk oluyor.


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Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı - 2

Terim, Al-Nassr ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır." şeklinde konuştu.


Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı - 3

Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." dedi.


Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı - 4

"VARLIĞI NET BİR DEĞİŞİME YOL AÇTI"

Terim, son olarak Al Nassr ve takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı. Al-Nassr seçkin oyunculara sahip harika bir takım." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı - 5

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Al-Aawwal Park'da saat 22:00'da başlayacak müsabaka TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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