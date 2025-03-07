Fatih Terim, Cristiano Ronaldo'ya karşı

"VARLIĞI NET BİR DEĞİŞİME YOL AÇTI"

Terim, son olarak Al Nassr ve takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı. Al-Nassr seçkin oyunculara sahip harika bir takım." ifadelerini kullandı.