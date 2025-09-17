Fatih Terim Empati'de: "Arda Turan daha iyi olabilirdi, Kerem Aktürkoğlu beni aradı"

Kerem (Aktürkoğlu) için ne düşünüyorsunuz?



"Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Evet, emeğim var. Sağ olsun Erzincan Başkanı, Kerem ve ailesi... Onu kazandırdık biz. Muhakkak son olaylar herkesi belki biraz gerdi."



Sence gerilecek bir şey var mı hocam?



"İçeride sirkülasyonu yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a vermediğim oyuncu yok. En son Serdar Aziz... Ben eğer oynatmayı düşünmüyorsam, memnun değilsem neden önünü kesiyorum? Ya gider iyi oynarsa diye bir düşünce var. Böyle bir felsefe olabilir mi? Kulübün parasını ziyan edeceksiniz, adamı oynatmayacaksınız... O zaman ne olacak? O da eksiğini gidermek için dışarı bakacak."



"Kerem, Galatasaray'a faydalı olmuş mudur? Evet. Para kazandırmış mıdır? Evet. Kaça aldığımızı ben biliyorum. Bunu bir kan davası haline getirmemek lazım. Beni silmedi mi? Evet. Ben ne dedim? Galatasaray daha önemli dedim. Olabilir. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz affedeceğiz. Doğru yolu göstereceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür. Zaten hepimiz biraz gerginiz. Bu kin, düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı."