Fatih Terim Empati'de: "Arda Turan daha iyi olabilirdi, Kerem Aktürkoğlu beni aradı"
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, bu akşam 21.00'de NTV’de yayınlanan Empati programında hayatına, Galatasaray tutkusuna ve Türk futbolunun önemli isimlerine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Programda, “empati” kelimesiyle ilk kez 5 yaşında tanıştığını belirten Terim, o dönem bu kavramın toplumda pek kullanılmadığını söyledi:
"O günkü Fatih'i unutmadım hiç. Uzun pantolonu olmayan, üşüyen, babasıyla birlikte sabaha karşı kalkan, işe giden, ayakkabısı olmayan... Onu hiç unutmadım. Onun için ben Empati programını seçtim. Ben empatiyle 5 yaşında tanıştım. O zamanlar bu kelime kullanılmıyordu."
Galatasaray sevgisinin hayatına etkileri sorulan Terim, “Büyük sevdalar sıkıntılıdır, kolay değildir” ifadelerini kullandı.