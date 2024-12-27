Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz"

"SONUNA KADAR GİTMEYİ DENEYECEĞİZ"

İmza öncesi ilk açıklamalarını yapan Terim şu ifadeleri kullandı:

"Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta.

TEKNİK EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

GELECEK SEZON DEVAM EDECEK Mİ?

Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım." sözlerini kullandı.