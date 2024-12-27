Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz"
Fatih Terim'in yeni takımı resmen Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab oldu. Terim'i gece 04:00'te duyuran Al-Shabab, Türkçe olarak "Merhaba İmparator" mesajını yayınladı. Deneyimli çalıştırıcı Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini çünkü takımın orada kampta olduğunu açıkladı. Ayrıca ilk maçına Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Al-Fayha karşısında çıkacak olan Terim, "Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz." diye konuştu.
Teknik direktör Fatih Terim'in, Al-Shabab serüveni resmen başladı. Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'i Türkçe paylaşımla duyurdu.