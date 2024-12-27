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Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz"

Fatih Terim'in yeni takımı resmen Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab oldu. Terim'i gece 04:00'te duyuran Al-Shabab, Türkçe olarak "Merhaba İmparator" mesajını yayınladı. Deneyimli çalıştırıcı Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini çünkü takımın orada kampta olduğunu açıkladı. Ayrıca ilk maçına Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Al-Fayha karşısında çıkacak olan Terim, "Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz." diye konuştu.

Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 1

Teknik direktör Fatih Terim'in, Al-Shabab serüveni resmen başladı. Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'i Türkçe paylaşımla duyurdu.


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Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 2

Terim'i gece  04:00'te duyuran Al-Shabab, Türkçe olarak "Merhaba İmparator" mesajını yayınladı.


Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 3

Kulübün İngilizce sayfasından yapılan paylaşımda ise yine Türkçe "Al Shabab’ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 4

Terim'in ekibinde Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu da yer alıyor.


Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 5

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 6

Terim son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştırmıştı.

Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 7

"SONUNA KADAR GİTMEYİ DENEYECEĞİZ"

İmza öncesi ilk açıklamalarını yapan Terim şu ifadeleri kullandı:

"Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta.

TEKNİK EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

GELECEK SEZON DEVAM EDECEK Mİ?

Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım." sözlerini kullandı.

Fatih Terim resmen Suudi Arabistan'da: "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz" - 8
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