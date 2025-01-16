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Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka

Teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yeni takımı Al Shabab geriden gelerek evinde Al-Riyadh'ı son dakika golüyle yendi. Terim'in galibiyet golüne verdiği tepki Arabistan'da gündem oldu. Son dakika golünü atan Hamdallah'ın kenara geldiği ve Terim'in taktik anlattığı sırada yüzüne su fırlatması da kameralara yansıdı. İşte ayrıntılar ve gündem olan görüntüler...

Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 1

Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırladı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

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Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 2

Golün ardından Terim ve teknik ekibi büyük sevinç yaşadı.

Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 3

FUTBOLCUSUNDAN SULU ŞAKA

Son dakika golünü atan Hamdallah'ın Terim'e yaptığı ve kameralara yansıyan 'sulu' şaka da ülkede gündem oldu.

TERİM'E SULU ŞAKA (TIKLA İZLE)

Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 4

Kulübede Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu, tecrübeli teknik adamın yüzüne fırlattı.

Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 5

Kısa süreli şok yaşayan Terim sonrasında futbolcusuna gülümseyerek sırtına vurdu.

Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 6

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al-Ittihad ile al Hilal karşı karşıya gelmiş o dönem Al-Ittihad forması giyen Hamdallah'ın takımı 4-1 mağlup olmuştu.

Skorun ardından Hamdallah tepki gösteren ve sözlü saldırıda bulunan bir taraftar tecrübeli golcüye kırbaç sallamıştı.

Hamdallah'ın elindeki suyu taraftarın yüzüne fırlatarak tribüne gitmesi sonrası seyirci futbolcuya kırbaçla vurmuştu.

Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka - 7

Al Shabab, ligde bir sonraki hafta 22 Ocak Çarşamba günü Al Ittihad'a konuk olacak.

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