Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka
Teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yeni takımı Al Shabab geriden gelerek evinde Al-Riyadh'ı son dakika golüyle yendi. Terim'in galibiyet golüne verdiği tepki Arabistan'da gündem oldu. Son dakika golünü atan Hamdallah'ın kenara geldiği ve Terim'in taktik anlattığı sırada yüzüne su fırlatması da kameralara yansıdı. İşte ayrıntılar ve gündem olan görüntüler...
Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırladı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.