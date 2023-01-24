NTV.COM.TR’ye geri dön

Fatih Terim The Guardian jürisinde

Fatih Terim, Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu listesi için The Guardian tarafından jüri olarak seçilen ilk Türk teknik direktör oldu.

Fatih Terim The Guardian jürisinde - 1

İngiliz The Guardian gazetesi, her yıl olduğu gibi, 2022 yılında da en iyi performans gösteren 100 futbolcuyu seçecek jüriyi belirledi.

Fatih Terim The Guardian jürisinde - 2

'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesini belirleyecek jüride eski futbolculardan Patrik Andersson, Maicon gibi isimlerin yanı sıra teknik adamlar arasında Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Fatih Terim The Guardian jürisinde - 3

Terim'in yanında Avram Grant ve İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson da jüriye dahil oldu.

Fatih Terim The Guardian jürisinde - 4

'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesinin adayları arasında Inter'de forma giyen A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor.

Fatih Terim The Guardian jürisinde - 5

Son olarak 2017'de imza atarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim, 10 Ocak 2022'de ayrılmıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER