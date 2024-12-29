Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz"
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Katar'ın başkenti Doha'da kamp yapan takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, "Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Fatih Terim, ilk açıklamalarını yaptı.
Terim'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor."