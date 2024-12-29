Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz"

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLADIK"

"Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık.

"KENDİLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."