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Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz"

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Katar'ın başkenti Doha'da kamp yapan takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, "Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" - 1

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Fatih Terim, ilk açıklamalarını yaptı.

Terim'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:   

"Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor."

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Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" - 2

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLADIK"

"Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık.

"KENDİLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" - 3

"HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımını eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur.Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak."

Terim, konuşmasının ardından sözlerini "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.

Fatih Terim'den ilk açıklamalar: "Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" - 4

Katar’ın başkenti Doha’da kamp yapan Al-Shabab, 6 Ocak Pazartesi günü TSİ 18.00’de Kral Kupası çeyrek final maçında Al-Fayha ile karşı karşıya gelecek.

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