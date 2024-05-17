Fatih Terim'in ayrılığı Yunan basınında
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlılarla karşılıklı anlaşarak yolllarını ayırdı. Deneyimli çalıştırıcının ayrılığı Yunan basınında yankı uyandırdı.
Fatih Terim, Panathinaikos ile birlikte Yunanistan Süper Lig'i Play-off'larında PAOK'a 4-1 mağlup olmasının ardından şampiyonluk ümitlerini yitirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlılar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.