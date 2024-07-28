FB Şampiyonlar Ligi maç tarihi: Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti. Bu gelişmenin ardından futbolseverler şimdi İstanbul'da yapılacak rövanş maçına odaklandı. Fenerbahçe, Lugano'yu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi müsabakasını kazanmayı başardı. Müsabakanın rövanşı haftaya Kadıköy'de oynanacak. İşte, Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı tarihi...