FB Şampiyonlar Ligi maç tarihi: Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman?

İLK MAÇTAN NOTLAR

Arena Thun'da oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada El Wafi'nin golüyle şok yaşadı. Golün ardından moral bozukluğuyla aradığı ritmi yakalayamayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikalık bölümün ardından toparlanmayı bildi.



30. dakikada Fred ile net bir pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'nin, 36. dakikada Sebastian Szymanski ile bir şutu da direkten döndü. Son bölümde rakibini ceza sahasına yaslayan ve üst üste tehlikeler oluşturan sarı-lacivertliler, 44. dakikada penaltı kazandı. 45+1. dakikada Dzeko'nun penaltı golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına eşitlikle gitti.



İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, Dzeko'nun 46. dakikadaki golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, oyun üstünlüğünü ele aldığı dönemde 64. dakikada Bislimi'nin golüne engel olamadı. Bu gole hemen 67. dakikada yine Dzeko ile cevap veren Fenerbahçe, 74. dakikada oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında bireysel hatadan kaptırdığı top sonucunda Valenzuela'nın şutunda topu ağlarında görse de karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.