FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 puanla yetindi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü maçına İngiliz devi Manchester United karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi ise İngiliz devi Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe- Manchester United maçı tarihi...