FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi ise İngiliz devi Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe- Manchester United maçı tarihi...