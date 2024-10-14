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FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 puanla yetindi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü maçına İngiliz devi Manchester United karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman? - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi ise İngiliz devi Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe- Manchester United maçı tarihi...

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FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman? - 2

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?


Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman? - 3

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ


Yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç takvimi şöyle;

FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman? - 4

1. Hafta

26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

2. Hafta

3 Ekim Perşembe
22.00 Twente - Fenerbahçe

3. Hafta

24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United

4. Hafta

7 Kasım Perşembe
23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe

5. Hafta

28 Kasım Perşembe
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe

6. Hafta

11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

7. Hafta

23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

8. Hafta

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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