FB'nin Avrupa maç takvimi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

FENERAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ve diğer Türk takımlarının "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:



1. hafta



25 Eylül Çarşamba:



22.00 Galatasaray-PAOK



26 Eylül Perşembe:



19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise



22.00 Ajax-Beşiktaş



2. hafta



3 Ekim Perşembe:



19.45 RFS-Galatasaray



22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt



22.00 Twente-Fenerbahçe



3. hafta



23 Ekim Çarşamba:



17.30 Galatasaray-Eifsborg



24 Ekim Perşembe:



22.00 Fenerbahçe-Manchester United



22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş