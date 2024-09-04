FB'nin Avrupa maç takvimi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin maç tarihleri ve fikstürü merak konusu oldu. Öte yandan Fenerbahçe ilk hafta maçını Union Saint-Gilloise ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile olacak. Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti. İşte, FB'nin Avrupa maç takvimi...